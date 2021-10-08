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NBA》莫蘭特技壓球三弟 灰熊擊潰黃蜂取熱身賽2連勝

2021/10/08 17:50

莫蘭特（右）與小波爾（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕灰熊今於客場征戰黃蜂，上演聯盟頂尖控衛對決戲碼，最終由灰熊的莫蘭特（Ja Morant）繳出16分、8助攻、5籃板及2封阻的成績單技壓「球三弟」小波爾（LaMelo Ball），帶領球隊「捕蜂」成功，以128：98大勝，在熱身賽也取得2連勝。

小波爾此役命中率不理想，17投僅5中得到13分；羅齊爾（Terry Rozier）21分為全場最高，新秀James Bouknight則有17分進帳。黃鋒總教練伯雷格（James Borrego）表示，球隊還有很多比賽的細節必須改善。

灰熊方面，二年級生巴恩（Desmond Bane）砍下19分，新同學「水行俠」S.亞當斯也在禁區貢獻15分及16籃板。談到與莫蘭特的搭配，S.亞當斯讚賞道：「他（莫蘭特）打球很具觀賞性，速度非常快，是個令人驚艷的運動員。」

黃鋒主力「星海哥」海沃德（Gordon Hayward）、中鋒普朗利（Mason Plumlee）因觸發健康與安全條例缺賽，前鋒烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）則因右腳踝扭傷也無法上陣。伯雷格表示，目前仍無法確定上述主力何時能回歸賽場。

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