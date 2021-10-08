全運會》台南暫居第3 黃偉哲今授旗期許再接再厲

全國運動會征戰，市長黃偉哲（前左）將市旗交給南市體育總會理事長吳志祥（前右），鼓勵南市代表再創佳績。（南市教育局提供）

〔記者洪瑞琴／台南報導〕今年全國運動會已有部份賽事提前舉辦，台南市暫居全國第3，市府今（8）日舉行代表隊授旗儀式，市長黃偉哲將市旗交給南市體育總會理事長吳志祥，期許代表隊再接再厲為台南爭光。

全國運動會將於10月16日至21日於新北市登場，南市總計派出776位選手及隊職員參賽。黃偉哲表示，參加人員陣容比往年更盛大，在台南選手參戰的33個項目中，已有9項提前比賽，截至目前台南已搶下12金9銀14銅成績，暫居全國第3，接續登上賽場的台南好將乘勝追擊，秉持運動家精神締造佳績。

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南市教育局表示，輕艇、帆船及划船是台南的傳統強項，今年便囊括了10金，上屆全運會因為氣候及海象影響，使選手無法發揮實力，今年穩定發揮下重返榮耀。

其他搶眼項目還有空手道選手簡慧萱，他在女子組個人型賽事中順利完成4連霸目標。現代五項男子組選手胡翔則在2019年全運會初試啼聲拿下銅牌後，備戰兩年在今年一舉拿下金牌，更破了大會紀錄，也與哥哥胡懿及隊友黃子瑜、陳柏翰一起拿下團體賽銀牌。女子組韻律體操成隊競賽也打破隊史成績，首獲銀牌。

教育局長鄭新輝表示，針對最近1屆全運會奪牌選手發給每月3000元至2萬元不等培訓費用，更在今年調高全運會第1名獎勵金至30萬元，由市府做選手最有力的後盾，讓選手能無後顧之憂摘金奪冠。

教育局表示，2023全國運動會將在南市舉辦，對於全運會睽違16年再度回到台南南舉辦，市府自去（2020）年起即積極規劃各競賽場館整修及賽會籌備事宜，準備迎接來自全國各地的好手2年後來台南拚戰，屆時也歡迎大家來台南吃美食、遊古蹟，一同為選手加油。

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