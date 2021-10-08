網球》前前女友控家暴、前女友產子後 茲維瑞夫交到超辣新女友

茲維瑞夫新女友托馬拉。（取自IG）

〔體育中心／綜合報導〕世界排名第4的德國名將茲維瑞夫（Alexander Zverev）被外媒爆料交到新女友，是他大7歲的德國名模。

茲維瑞夫在印地安泉練球。（法新社）

茲維瑞夫今年榮膺東京奧運男單金牌，此外還拿下ATP500阿卡普爾科、ATP1000馬德里以及辛辛那提兩項大師賽冠軍，是豐收的賽季，法網和美網也闖入最後四強。

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不過場外他的私人風波不少，被前前女友指控家暴，但他予以否認，最近ATP決定針對此事展開全面調查。他跟下一任模特兒女友交往，分手後對方發現懷孕，今年3月產女，茲維瑞夫升格當爸，如今他又被爆出現新戀情，對象是32歲的德國模特兒托馬拉（Sophia Thomalla）。

托馬拉不僅是模特兒，也是演員、主持人以及企業家，曾與英國藝術家Gavin Rossdale（關史蒂芬妮的前夫）交往，2016年與挪威音樂家結婚，1年後離婚，隨後與德國知名足球員卡瑞厄斯（Loris Karius）交往。說起卡瑞厄斯最有名的就是曾在2018歐冠盃決賽發生低級失誤，害球隊輸給皇馬。她與卡瑞厄斯在今年6月分手。

根據外媒報導兩人透過共同朋友，最近發展成為戀人，但雙方尚未正式承認。茲維瑞夫將在ATP1000印地安泉大師賽出賽，身為第3種子的他保送第二輪，希望場外的花邊不要影響他的發揮。

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