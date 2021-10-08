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MLB》遭A-Rod痛批是輸球戰犯 洋基三壘指反嗆：你又沒遇過

2021/10/08 19:06

賈吉遭觸殺在本壘前。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基日前在外卡驟死戰遭到紅襪以6：2淘汰，三壘指導教練的關鍵跑壘判斷遭到各方撻伐，包括前洋基球星A-Rod也痛批這就是洋基的敗因，然而三壘指卻出面反駁：「你又沒遇過這狀況。」

比賽最大轉捩點出現在6局上，當時洋基1：3落後，追分關鍵時刻史坦頓敲出直擊芬威球場「綠色怪物」的深遠長打，三壘指導教練奈文（Phil Nevin）要求一壘上的跑者賈吉直衝回本壘，結果卻被觸殺在本壘之前。

前洋基球星A-Rod目前在ESPN當球評，他完全不同意這個跑壘判斷：「這時候你不必想太多，我對奈文這個錯誤的跑壘指導感到驚訝。」並認為這就是此役洋基輸球的最大敗因。

然而奈文接受《紐約郵報》採訪時回擊，認為A-Rod才是錯的，「這個人從來沒遇過這種情況，但他卻覺得自己有好點子，他錯了，他從來沒處在這個位置。」

奈文表示當時看見紅襪中外野手赫南德茲的回傳球很低，彈道也不在那個方向，並且考慮到場地濕滑，才決定叫賈吉衝本壘。「對方打得很好，而我們在關鍵時刻沒有依照我們的方式來發揮。」

他表示自己對於叫賈吉衝本壘的決定「絕不後悔」：「我做了正確的判斷，對指示充滿信心，但我明白人們為什麼會感到沮喪和生氣。」

洋基三壘指奈文（右）。（美聯社）

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