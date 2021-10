NBA》八村壘怎麼了？ 混血新星取消追蹤隊友與球團IG帳號

八村壘。 (資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕巫師混血新星八村壘(Rui Hachimura)日前因個人理由缺席訓練營,後來被爆出是心理健康因素導致。而近日八村壘甚至被發現於個人Instagram上取消追蹤所有隊友及巫師球團的帳號。

上次美媒《NBS Sports》記者Quinton Mayo報導關於八村壘的缺席真相後,他最近再度於個人Twitter上指出,八村壘取消了所有隊友與球團的追蹤,僅留下個人服飾品牌帳號。

請繼續往下閱讀...

It looks like Wizards F Rui Hachimura has unfollowed everyone on Instagram (other than his apparel page “Black Samurai”).



Hachimura has yet to report to Wizards training camp due to personal reasons. pic.twitter.com/Xt23cWkdVW