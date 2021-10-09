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MLB》太空人灌5分大局打趴白襪 2連勝聽牌晉級機率近9成

2021/10/09 07:51

太空人在主場連勝白襪，在美聯分區系列賽取得2：0的聽牌優勢。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕太空人本季在主場對戰白襪沒有輸過，今天在5戰3勝的美聯分區系列賽的第2戰，在第7局豪取5分奠定勝基，終場以9：4贏球，取得主場對戰6連勝，而系列賽也獲得聽牌優勢。

在系列賽居於落後的白襪，首局就攻占滿壘先攻下1分，而白襪強投吉歐里多（Lucas Giolito）2局下控球出現亂流，單局投出2次保送，塔克（Kyle Tucker）敲出帶有追平分的安打，下一棒麥科密克（Chas McCormick）的高飛犧牲打打回超前分，太空人以2：1超前。

白襪5局上攻勢再起，單局出現4支安灌進2分超前，同時也打退太空人先發左投瓦德茲（Framber Valdez），他此役先發4.1局被敲7安失4分，另有6次三振和1次保送，太空人下個半局也不甘示弱，靠著古利爾（Yuli Gurriel）適時安打扳平戰局，吉歐里多也只主投4.1局被敲3安失4分，另有4次三振和5次保送。

太空人7局下灌進大局，單局豪取5分，阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）在一三壘有人時敲出超前安打，柯瑞亞（Carlos Correa）再補上一支帶有2分保險分的右外野二壘安打，塔克也臨去秋波敲出左外野2分砲，單場雙安貢獻3打點，太空人終場就以9：4擊敗白襪，系列賽以2：0聽牌，距離連續5年打進美聯冠軍賽只差1場勝利。

據資料顯示，在5戰3勝制的分區系列賽的歷史當中，共有87支球隊率先取得2連勝，而其中有77支球隊贏下該系列賽，晉級機會高達89％。

塔克。（法新社）

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