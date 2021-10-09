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NBA》美媒曝光B.西蒙斯交易提案！ 七六人慘遭拓荒者打槍

2021/10/09 07:42

B.西蒙斯。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人隊B.西蒙斯（Ben Simmons）的賣我風波尚未告一段落，日前《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）在自己的推特上爆料，七六人隊曾向拓荒者提出用B.西蒙斯來換取3個首輪籤與3個選秀籤交換權的提案，最終被打槍。

查拉尼亞指出，七六人到目前為止依舊希望B.西蒙斯能夠回歸球隊，然後盡快能夠回到球隊的陣容當中，其中一個消息指出，這是場「等待」的遊戲，然而儘管雙方都在為各自的利益進行努力，但到目前為止都還沒有任何實質上的進展。

根據《ESPN》記者沃納洛斯基（Adrian Wojnarowski）在上個月的報導，在B.西蒙斯沒有前往訓練營後，就明確地表示將不會再為七六人隊打任何一場球。

根據《費城詢問報》記者Keith Pompey透露，有多個NBA消息向他表示，七六人隊很難獲得他們想要得到的交易回報，一位高階主管說道：「這孩子不會回去的，我不會答應你們的要求，他們真的搞砸了。」

儘管如此，但這並不代表B.西蒙斯沒有交易價值，根據Keith Pompey的消息指出，目前騎士、活塞、溜馬、灰狼、馬刺與暴龍等隊都有在探詢交易B.西蒙斯的可行性。但《Bleacher Report》記者丹尼爾斯（Tim Daniels）認為，若七六人持續不願意降低交易籌碼，那麼B.西蒙斯的這場風波恐怕還得持續一段時間。

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