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MLB》左打重砲關鍵兩分彈！ 釀酒人險勝勇士拔得頭籌（影音）

2021/10/09 08:01

泰倫茲（11號）關鍵兩分彈幫助球隊旗開得勝。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕國聯分區系列賽釀酒人對勇士首場上演投手大戰，兩隊先發皆繳出優質好投，不過釀酒人在7下靠著左打砲手泰倫茲（Rowdy Tellez）的關鍵2分彈，終場以2：1旗開得勝。

勇士此戰先發投手為老將摩頓（Charlie Morton），他前6局只被打出2支安打狂飆9K封鎖釀酒人打線，不料7局卻在觸身球保送賈西亞（Avisail Garcia）後，遭到泰倫茲的2分彈狙擊掉分後退場，總計摩頓先發6局被打3支安打，投出1次保送9次三振，失掉2分。

釀酒人先發投手柏尼斯（Corbin Burnes）雖然在首局就因為保送面臨失分危機，但他靠著雙殺與三振化解，後續柏尼斯也沒有遭遇太多攻勢，最終繳出6局無失分，被敲出2安打，投出3保送，飆出6K的表現退場。

釀酒人王牌柏尼斯控球不穩仍繳出6局無失分好投。（USA TODAY Sports）

8局勇士靠著代打佩德森（Joc Pederson）砲擊豪瑟（Adrian Houser）的陽春彈追回1分，9上面對釀酒人終結者哈德（Josh Hader），雖然在1出局就靠著保送與安打進佔得點圈，兩出局後甚至站上三壘的得分大門，卻依舊無法追平比數，終場釀酒人就以2：1險勝勇士隊拔得頭籌。

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