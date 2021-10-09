MLB》受大谷翔平啟發？ 紅襪年輕外野手想要二刀流

維杜戈受訪時透露自己想要當二刀流的慾望。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪25歲年輕外野手維杜戈（Alex Verdugo），向隨隊記者透露自己想要擔任二刀流球員的慾望，並希望在2023年能夠成真。

維杜戈表示，今年休季他就會展開投球計畫，但他表示自己並沒有要搶先發輪值，而是想擔綱牛棚投手：「我不知道我明年會不會投球，但我確實想在2023年挑戰二刀流。不是像大谷翔平那種先發，我只是想當後援投手，上場然後讓對手出局，類似這樣的事。」

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大谷翔平今以二刀流球員的身分獲得巨大成功，但全職的二刀流球員在大聯盟歷史上依舊是非常少見。過去紅人的羅倫森（Michael Lorenzen）在2019年投了83.1局，並擔任中外野手；光芒大物左投麥凱（Brendan McKay）也是名二刀流球員，曾在2019年投了49局，打了10個打席有一轟進帳，不過他進職棒後一直因傷所困，還沒開始兌現自己的天份。

維杜戈的確有著投球上的潛力，他在高中時就曾擔任二刀流，權威選秀媒體《棒球美國，Baseball America》在2014年將他列為該梯次第55號新秀，球探表示他有著90英哩以上的速球與不錯的滑球及變速球，當時球探甚至更喜歡維杜戈做為投手勝過打者，認為他的未來應該會是在投手丘上。

不過紅襪總教練柯拉（Alex Cora）對於這個提案就沒有這麼有興趣，他向記者說：「他覺得自己可以投到97、98英哩，我猜他以前曾經可以辦到。但我們的態度更像是：『不，你不能這麼做，你要讓你的身體更強壯，並照顧好自己。』」

本季維杜戈為紅襪出賽146場，打擊三圍.289/.351/.426，標準化加權得分創造（wRC+）107，是球隊倚重的外野手。雖然總教練沒有很喜愛維杜戈的提案，但根據維杜戈本人表示，總管布魯姆（Chaim Bloom）並沒有否定他的這個想法，表示球團會再與他詳談。

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