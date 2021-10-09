MLB》入圍漢克阿倫獎最終決選 大谷翔平締造史上唯一紀錄

大谷翔平。（資料照，法新社）





〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今天公布象徵兩聯盟最佳打者的漢克阿倫獎最終入圍名單，天使日籍二刀流好手大谷翔平名列其中，這也是獎項自1999年創設以來，史上首次有投手入選，獲獎得主將在11月公布。

大谷翔平本季雙刀出鞘，出賽155場繳出46轟、100打點，雙雙都是生涯新高，他更一度暫居全壘打王長達2個多月，8支三壘安打更是美聯最多，整體攻擊指數（OPS）0.965排名全聯盟第5。

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漢克阿倫獎自1999年設立，以大聯盟全壘打王漢克阿倫命名，目的是要表彰兩聯盟當年度的最佳打者，選拔方式是每年由各隊所屬的主播及球評，在兩個聯盟各選出3名球員，球迷也能投票給自己支持的球員，球迷投票占30％，專業人士則占70％。

本屆入選漢克阿倫最終14人名單，兩聯盟各有7人入圍，美聯入選的有穆林斯（Cedric Mullins,金鶯）、拉米瑞茲（Jose Ramirez,印地安人）、培瑞茲（Salvador Perez,皇家）、大谷翔平、賈吉（Aaron Judge,洋基）、奧爾森（Matt Olson,運動家）和小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.,藍鳥）。

國聯入選的有佛里曼（Freddie Freeman,勇士）、卡斯泰拉諾斯（Nick Castellanos,紅人）、哈波（Bryce Harper,費城人）、小塔提斯（Fernando Tatis Jr.,教士）、克勞佛（Brandon Crawford,巨人）、高德史密特（Paul Goldschmidt,紅雀）以及索托（Juan Soto,國民）。

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