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MLB》兩次調度球迷不買帳 白襪總教練成頭號戰犯

2021/10/09 09:37

白襪總教練拉魯薩。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕白襪今在美聯分區系列賽中再度吞下敗仗，讓太空人取得2：0領先的聽牌優勢。此役白襪在五局上半取得2分領先，五下被追平，後在七局下丟掉5分，終場以4：9敗給太空人，處於淘汰邊緣。球迷們一致認為本場的戰犯就是總教練拉魯薩（Tony La Russa），並指出他今天做出的兩個錯誤調度。

首先是派出前一場比賽已經投了26球的克羅切（Garrett Crochet）上場中繼。克羅切在五局下半一、二壘有人時登板接替先發投手吉歐里多（Lucas Giolito），他先是保送阿瓦瑞茲（Yordan Alvarez）形成滿壘，接著遭到下一棒的古利爾（Yuli Gurriel）擊出一壘安打，送回兩位跑者追平比數。

第二次發生在七局上半，拉魯薩換上赫南德茲（Cesar Hernandez）代打，取代原本的右外野手安格爾（Adam Engel），但赫南德茲此打席遭到三振，白襪此局無功而返，更慘的是在七局下半，赫南德茲移守二壘，右外野由賈西亞（Leury Garcia）擔任，太空人先以連續安打取得領先，換投金布瑞（Craig Kimbrel）後，賈西亞又漏接柯瑞亞（Carlos Correa）敲出的深遠右外野飛球，球隊再痛失2分，也讓太空人擴大領先差距。

主播David Haugh在推特上寫道：「本場比賽安格爾出現在先發名單上的原因之一，就是要在一分差的比賽中有所表現，但是接替他的賈西亞沒有做到這件事。」

另一位記者Chris Emma也說：「赫南德茲上場代打被三振還不算是很糟的事，賈西亞的漏接才是讓太空人徹底拿下這場比賽的原因。這絕對是白襪隊的災難。」

憤怒的白襪球迷也紛紛留言：「拉魯薩搞砸了這場比賽。」、「安格爾絕對接得了那球，這場比賽的調度真的很糟糕。」

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