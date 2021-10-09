NBA》厄文獲准參加球隊訓練 沒打疫苗仍無法在主場出賽

籃網球星厄文。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網明星控衛厄文（Kyrie Irving）因沒有施打武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫苗持續缺席球隊訓練，不過今傳出好消息，紐約政府認定籃網球訓練中心為私人場所，因此接下來厄文就能參加球隊訓練。

NBA新球季即將開打，各州對於疫苗規定不同，但籃網主場所在地紐約就規定至少要打一劑疫苗才能夠出賽，除此之外有相關疫苗限制的還有紐約尼克以及金州勇士隊，而勇士隊得完整接種疫苗才能夠出賽，先前不願接種疫苗的勇士前鋒威金斯（Andrew Wiggins）已完成施打，但厄文卻仍沒有想接種疫苗的打算。

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然而厄文因未施打疫苗，已經有一週都沒出現在籃網隊訓練中，球隊也沒有他的消息，若他再不施打，恐影響到後面賽季，今天籃網主場交手公牛的熱身賽，他就被列為「out/ineligible」（無法上場／不符合資格）而無法出賽。

不過稍早《The Athletic 》記者查拉尼亞（Shams Charania）透露，紐約市已經認可籃網的HSS訓練中心（HSS Training Center）為私人辦公場所，所以厄文接下來就能在這裡訓練，然而雖然能重新訓練，但在厄文完成接種疫苗的認證前，他仍然無法在主場巴克萊中心（Barclays Center）出賽。

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