電競》震驚！昨日演出讓二追三大逆轉 台灣選手涉賭遭禁賽

簡茂安涉嫌賭博被禁賽。（圖片取自推特）

〔體育中心／綜合報導〕台灣《英雄聯盟》戰隊Beyond Gaming （BYG）昨日才在S11世界賽的淘汰賽中，面對土耳其戰隊Galatasaray（GS）上演讓二追三的大逆轉戲碼，成功晉級到下一輪的淘汰賽，不料卻在今天傳出中路選手簡茂安（Maoan）涉賭遭到禁賽的醜聞。

根據《LoL Esports》官方推特指出，茂安違反了《2021年世界錦標賽規則》第9.3條，其中有關賭博的規範，同時官方也得到了茂安提供給朋友昨日比賽資訊的證據，因此他將會被禁止參加接下來2021世界賽的剩餘賽事，同時在經過完整的調查後，茂安還有可能會受到額外的處罰。

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BYG的老闆丁特在得知此事後也在今天於臉書上發表聲明，表示，「後續一切會按照RIOT的規矩走，若可以繼續打我會要求團隊打完全程的比賽，不能讓所有人的心血白費，對茂安的懲處等比賽結束後再說，暫時不影響團隊的心情。」

「此事件仍在調查中，目前已知證據是賽前茂安告訴他朋友高機率會選球女跟賽勒斯作為下注資訊，但茂安本人並未下注，b/p過程中也未主動要求選擇這兩隻角色，得到茂安資訊再去下注的人我認為都已涉法，會盡力把他們全部揪出來，我不會包庇涉案選手，但也不想讓其他成員的心血毀於一旦，如何找到那個平衡點我想永遠不會有答案，所以只能在此向失望或者憤怒的各位致歉，也許明天涉賭的選手會上場，也許我們的隊伍將失去繼續戰鬥的希望，無論如何，我只剩一聲抱歉，對不起。」

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