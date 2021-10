NBA》詹皇、魏少今戰勇士換AD休 「三巨頭」合體還得等

詹姆斯和新外援魏斯布魯克今天會在對上勇士的比賽中亮相。(資料照,USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕西部強權湖人休賽季重兵補強,沒想到季前熱身賽卻接連不敵籃網、太陽苦吞2連敗,而紫金大軍今將作客出戰勇士,美媒透露雖然湖人一哥詹姆斯(LeBron James)和新外援魏斯布魯克(Russell Westbrook)都會出賽,但今卻換A.戴維斯(Anthony Davis)輪休,因此想看「紫金三巨頭」合體恐怕還得等。

上季衛冕失利的湖人,今夏延攬多眾多高人氣球星加盟助陣,期中最受到球迷們期待的就是詹姆斯、A.戴維斯和新外援魏斯布魯克所組成的新三巨頭,不料熱身賽前兩戰,詹皇、魏少卻連兩戰都作壁上觀,三巨頭僅留AD一人在場上奮鬥。前役交手太陽,雖然有老將「甜瓜」安東尼(Carmelo Anthony)加持,但最後還是以雙位數分差輸給太陽。

昨日賽後湖人主帥沃爾格(Frank Vogel)被問到詹皇、魏少何時會上場時,買關子表示還沒決定好何時讓2位球星出賽,僅表示這2人會打2場熱身賽暖身,但根據湖人官方釋出傷病報告,全隊僅有因右腳踝動刀的36歲老將前鋒亞里札(Trevor Ariza)入列,代表三巨頭有望迎來首次合體。

而《ESPN》記者Dave McMenamin稍早在推特透露,詹皇、魏少已經確定會在等下對上勇士的比賽中亮相,不過想看湖人新三巨頭合體的球迷們可能要失望了,因為今天將會換成AD輪休。

LeBron James and Russell Westbrook will make their preseason debut tonight vs. GSW, sources tell ESPN. But the Lakers will still wait to unveil their new Big 3 - Anthony Davis will rest tonight