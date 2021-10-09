NBA》詹皇、魏少今戰勇士換AD休 「三巨頭」合體還得等

詹姆斯和新外援魏斯布魯克今天會在對上勇士的比賽中亮相。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部強權湖人休賽季重兵補強，沒想到季前熱身賽卻接連不敵籃網、太陽苦吞2連敗，而紫金大軍今將作客出戰勇士，美媒透露雖然湖人一哥詹姆斯（LeBron James）和新外援魏斯布魯克（Russell Westbrook）都會出賽，但今卻換A.戴維斯（Anthony Davis）輪休，因此想看「紫金三巨頭」合體恐怕還得等。

上季衛冕失利的湖人，今夏延攬多眾多高人氣球星加盟助陣，期中最受到球迷們期待的就是詹姆斯、A.戴維斯和新外援魏斯布魯克所組成的新三巨頭，不料熱身賽前兩戰，詹皇、魏少卻連兩戰都作壁上觀，三巨頭僅留AD一人在場上奮鬥。前役交手太陽，雖然有老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）加持，但最後還是以雙位數分差輸給太陽。

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昨日賽後湖人主帥沃爾格（Frank Vogel）被問到詹皇、魏少何時會上場時，買關子表示還沒決定好何時讓2位球星出賽，僅表示這2人會打2場熱身賽暖身，但根據湖人官方釋出傷病報告，全隊僅有因右腳踝動刀的36歲老將前鋒亞里札（Trevor Ariza）入列，代表三巨頭有望迎來首次合體。

而《ESPN》記者Dave McMenamin稍早在推特透露，詹皇、魏少已經確定會在等下對上勇士的比賽中亮相，不過想看湖人新三巨頭合體的球迷們可能要失望了，因為今天將會換成AD輪休。

LeBron James and Russell Westbrook will make their preseason debut tonight vs. GSW, sources tell ESPN. But the Lakers will still wait to unveil their new Big 3 - Anthony Davis will rest tonight — Dave McMenamin （@mcten） October 8, 2021

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