晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹皇、魏少今戰勇士換AD休 「三巨頭」合體還得等

2021/10/09 09:28

詹姆斯和新外援魏斯布魯克今天會在對上勇士的比賽中亮相。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕西部強權湖人休賽季重兵補強，沒想到季前熱身賽卻接連不敵籃網、太陽苦吞2連敗，而紫金大軍今將作客出戰勇士，美媒透露雖然湖人一哥詹姆斯（LeBron James）和新外援魏斯布魯克（Russell Westbrook）都會出賽，但今卻換A.戴維斯（Anthony Davis）輪休，因此想看「紫金三巨頭」合體恐怕還得等。

上季衛冕失利的湖人，今夏延攬多眾多高人氣球星加盟助陣，期中最受到球迷們期待的就是詹姆斯、A.戴維斯和新外援魏斯布魯克所組成的新三巨頭，不料熱身賽前兩戰，詹皇、魏少卻連兩戰都作壁上觀，三巨頭僅留AD一人在場上奮鬥。前役交手太陽，雖然有老將「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）加持，但最後還是以雙位數分差輸給太陽。

昨日賽後湖人主帥沃爾格（Frank Vogel）被問到詹皇、魏少何時會上場時，買關子表示還沒決定好何時讓2位球星出賽，僅表示這2人會打2場熱身賽暖身，但根據湖人官方釋出傷病報告，全隊僅有因右腳踝動刀的36歲老將前鋒亞里札（Trevor Ariza）入列，代表三巨頭有望迎來首次合體。

而《ESPN》記者Dave McMenamin稍早在推特透露，詹皇、魏少已經確定會在等下對上勇士的比賽中亮相，不過想看湖人新三巨頭合體的球迷們可能要失望了，因為今天將會換成AD輪休。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。