MLB》張育成發文向克利夫蘭致謝 眼尖網友發現超可愛亮點

張育成發文向克利夫蘭道謝。（圖片取自張育成推特）

〔體育中心／綜合報導〕本季在印地安人隊穩定出賽的台灣好手張育成，今天在推特上發文感謝克利夫蘭且相約明年見，而網友也在他的貼文發現一個亮點直言：超可愛。

張育成在今年獲得球隊重用，出賽89場累積54安、9轟，打擊三圍.228/.267/.426，並在下半季獲得多場先發機會，更繳出打擊三圍.271/.314/.543的不俗表現，本季張育成也刷新台灣選手在大聯盟的各項紀錄。

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今天張育成在推特張貼了自己與兒子在機場的照片，寫道：「謝謝你克利夫蘭！所有人都要保持健康與安全，假期愉快，我們所有人明年見。」

在照片中，張育成的兒子就坐在他的行李箱上，許多網友看到都表示超可愛，還有網友表示，要不是其他人提及，他還沒發現原來行李箱上面的是他兒子。美國網友也留言為張育成加油，表示希望能在下個球季看到他，並認為他有機會在下個賽季成為固定先發的球員。

Thank you Cleveland!

Everyone please stay safe and healthy, have a great holiday, see you all next year@Indians pic.twitter.com/JRGPtpUfoV — Yu Chang 張育成 （@YutheSouljaBoy） October 8, 2021

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