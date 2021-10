MLB》張育成發文向克利夫蘭致謝 眼尖網友發現超可愛亮點

張育成發文向克利夫蘭道謝。(圖片取自張育成推特)

〔體育中心/綜合報導〕本季在印地安人隊穩定出賽的台灣好手張育成,今天在推特上發文感謝克利夫蘭且相約明年見,而網友也在他的貼文發現一個亮點直言:超可愛。

張育成在今年獲得球隊重用,出賽89場累積54安、9轟,打擊三圍.228/.267/.426,並在下半季獲得多場先發機會,更繳出打擊三圍.271/.314/.543的不俗表現,本季張育成也刷新台灣選手在大聯盟的各項紀錄。

今天張育成在推特張貼了自己與兒子在機場的照片,寫道:「謝謝你克利夫蘭!所有人都要保持健康與安全,假期愉快,我們所有人明年見。」

在照片中,張育成的兒子就坐在他的行李箱上,許多網友看到都表示超可愛,還有網友表示,要不是其他人提及,他還沒發現原來行李箱上面的是他兒子。美國網友也留言為張育成加油,表示希望能在下個球季看到他,並認為他有機會在下個賽季成為固定先發的球員。

Thank you Cleveland!

Everyone please stay safe and healthy, have a great holiday, see you all next year@Indians pic.twitter.com/JRGPtpUfoV