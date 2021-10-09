MLB》「40英畝的田地」暗指奴隸 球評脫口歧視性言論致歉

《MLB NETWORK》球評凱特。（資料照，今日美國）

〔體育中心／綜合報導〕前大聯盟投手、現為《MLB NETWORK》球評的凱特（Jim Kaat）在今日美聯分區系列賽太空人對上白襪的比賽中爆出歧視性的言論，後在第五局時道歉。

事情發生在比賽第一局，凱特正和主播休瓦特（Buck Showalter）談論白襪古巴籍球員孟卡達（Yoan Moncada）：「我不知道你們對孟卡達的認識有多少，但每個人都把他說成是一位明星球員。」身為前金鶯總教練的休瓦特曾在比賽中遇過孟卡達，他回應：「他們就是這個樣子的，我第一次在大聯盟看到他的時候，我環顧了整個休息室，我說：『我們也能有這麼一個球員嗎？』」

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凱特這時脫口而出：「40英畝的田地到處都充滿著他們的人。」這句話讓一些觀眾想到歷史上美國政府在南北戰爭後沒有履行的承諾，即解放奴隸就能獲得40英畝的田地和一頭騾子。

一些反對凱特的訊息相繼而來，他趕緊在第五局時向大家道歉：「我想在這裡補充一件事，比賽早些時候，當孟卡達上場時，我試著讚美他是一位偉大的球員，卻用了一個糟糕的詞，導致發表了敏感且傷人的言論，我很抱歉。」

孟卡達。（資料照，今日美國）

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