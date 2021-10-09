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NBA》聯盟新規定將出現「衝擊因素」 勇士柯瑞解釋

2021/10/09 10:48

勇士隊柯瑞（投籃者）。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕NBA在本季針對球員「買犯」制訂新規則，若球員在進攻時出現不自然的舉動將不會被吹判犯規，或者被判進攻犯規，在熱身賽受到這個新規則困擾的柯瑞（Stephen Curry）就解釋該規則會出現的「衝擊因素」。

柯瑞在本周二對上拓荒者時，就因為在外線騙到對手起跳，隨後再跳起來與防守者接觸打算「買犯」未果。賽後他也解釋，一開始的確會讓人困惑，並解釋這些改動需要時間來適應。

後續柯瑞在上播客節目時又談到了規則的改動可能會產生某些「衝擊因素」：「我知道可能會因為規則改動有一些衝擊的因素，會出現一些混亂，有些球員可能會產生沮喪的看法，因為你會習慣在某些情況下解讀比賽，肌肉會有記憶。」

柯瑞提及他對上拓荒者的比賽：「就像那天，我確實向前傾了，那就是一種判斷，防守方真的停下來而且就合法的防守位置嗎？還是我才是去接觸對手的人？這將會有灰色地帶，很明顯我在當時失利。」

柯瑞繼續說道：「做為一個進攻方球員，我若得到了優勢那我就會去使用它，特別是在一對一的狀況下，如果我讓對手失去控制而他撞向我，我應該就要因此獲得優勢。」

隨後柯瑞也表示，這會是一個學習曲線，不論是他，或者東契奇（Luka Doncic）、楊恩（Trae Young）、哈登（James Harden）等被廣泛談論到的人都一樣。而他希望在這個判決上裁判能夠保持一致，這是他們最在乎的一點。「我不在乎你怎麼吹，只要你一致就好。我們會就此做出調整，然後比賽就不會受到影響，或者我的比賽根本就不會受到影響。」

老鷹隊楊恩。（資料照，法新社）

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