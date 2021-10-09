MLB》塞爾首局挨滿貫砲失5分退場 紅襪寫季後賽超慘紀錄

塞爾只先發1局，狂失5分黯然退場。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕紅襪在分區系列賽首戰不敵光芒，今天推出塞揚強投塞爾（Chris Sale）掛帥先發，未料首局就挨滿貫砲合計共失5分，只投1局退場，紅襪也寫下季後賽史上首次前兩場先發投手都投不滿2局的紀錄。

紅襪1局下率先攻下2分，沒想到塞爾很快就花光隊友所打下的領先優勢，一上來就被阿羅薩雷納（Randy Arozarena）和法蘭柯（Wander Franco）連續敲安，雖然三振掉勞爾（Brandon Lowe），但仍是保送了第四棒克魯茲（Nelson Cruz）形成滿壘，迪亞茲（Yandy Diaz）適時敲出帶有2分打點的超前安打，而下一棒盧普洛（Jordan Luplow）則敲出滿貫砲，這也是他生涯在季後賽的首轟，光芒單局就灌進5分超前，讓紅襪開局處於2：5落後。

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而塞爾也只先發1局就退場，投了30球被敲4支安打失5分，另有2次三振和1次保送，追平生涯最短先發局數，上一次要追溯到2018年9月12日對戰藍鳥。

紅襪首戰先發投手羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）只投1.2局失2分就退場，最終吞下敗投，而今日第二戰先發投手塞爾也投不滿2局，紅襪也成為季後賽首支前2戰先發投手都投不滿2局的球隊。

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