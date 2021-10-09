MLB》紅襪5轟、20安狂炸光芒！ 改寫隊史紀錄扳平戰局（影音）

〔體育中心／綜合報導〕輸掉美聯分區系列賽首戰的紅襪，今天面對光芒敲出破隊史紀錄的5發全壘打、全場狂敲20安，終場以14：6拿下勝利，並將戰局扳平為1：1平手。

紅襪在1局上就靠著串連安打奪下2分，但下個半局光芒盧普洛（Jordan Luplow）敲出一發滿貫砲，單局猛灌5分讓紅襪先發塞爾（Chris Sale）僅投1局退場，首局打完光芒就以5：2反超。

請繼續往下閱讀...

塞爾僅投1局失5分退場。（法新社）

落後的紅襪沒有放棄，緊急上場救火的霍克（Tanner Houck）穩住戰局，在2到5局壓制光芒打者，直到6局下半才被崔志萬的陽春彈狙擊掉分，但在這段期間紅襪打者已經逆轉戰局。

紅襪在3上柏格茲（Xander Bogaerts）、維杜戈（Alex Verdugo）各敲出一發陽春彈追回2分，5上赫南德茲（Enrique Hernandez）的陽春彈先追平比數，馬丁尼茲（J.D. Martinez）的3分彈更一舉將比數超前到8：5，崔志萬開轟後紅襪依舊以8：6領先。

7上紅襪瓦茲奎茲（Christian Vazquez）的適時安打再度幫助球隊取得9：6的領先，到8上德弗斯（Rafael Devers）再開砲，他敲出一發兩分彈將比數拉開到11：6，本場比賽紅襪第五轟到手，寫下隊史季後賽新高紀錄。

塞爾僅投1局失5分退場。（法新社）

9上紅襪再用4安打下3分大局，單場合計20支安打猛灌14分，終場以14：6擊敗光芒。此役紅襪共有5人敲出3支安打以上，也創下季後賽的最高紀錄，其中赫南德茲單場狂敲5安灌進3分打點，成為自2004年的松井秀喜後，第二位單場5安且包含4支長打的球員，歷史上也只有這兩個人能夠在季後賽締造如此恐怖的紀錄。

赫南德茲單場5支安打，包含一發追平轟。（法新社）

霍克後援5局失1分好投奪勝。（法新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法