湯優盃》男團排點出爐！周天成、李洋／王齊麟接力上陣對泰國拚勝

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湯優盃羽球團體對抗賽今天在丹麥點燃戰火，在湯姆斯盃出賽的台灣男團將以最強陣容出擊，首戰下午2點30分對泰國，由周天成打頭陣，再以東京奧運金牌李洋／王齊麟上陣拚勝利。

湯姆斯盃（Thomas Cup）是男子團體賽，優霸盃（Uber Cup）女子團體賽，賽制採三點單打及兩點雙打。

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台灣男團小組賽和泰國、印尼、阿爾及利亞同組，今日率先亮相，首戰對上實力不俗的泰國。

台灣隊第一點由世界排名第4的「台灣一哥」周天成把關，遭遇2019年世錦賽銅牌、世界排名18的王高倫，雙方過去5次交手，小天取得4勝，但最近一次過招王高倫勝。

李洋／王齊麟在東京奧運殺出重圍奪台灣奧運羽球首金，如今將重出江湖再戰國際賽，麟洋配負責第二點，將碰到首次交手、無世界排名的蘇柏（Supak Jomkoh）／塔努帕（Tanupat Viriyangkura）。

李洋與王齊麟。（資料照，記者林正堃攝）

台灣隊第三點由世界排名11東京奧運國手王子維出擊，對手是世界排名23的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），兩人無交戰紀錄；第四點派出在蘇迪曼盃表現不俗的李哲輝／楊博軒遇上世界排名199的吉丁努彭（Kittinupong Kedren）／狄查波（Dechapol Puavaranukroh）；壓軸登場是台灣第二次排名賽男單冠軍戚又仁遭遇世界排名54蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）。

周天成、王子維。（資料照）

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