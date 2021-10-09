NBA》KD熱身賽首亮相 攻下全隊最高分助籃網收2連勝

杜蘭特。（歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網一哥杜蘭特（Kevin Durant）在今年熱身賽首度亮相，在對戰公鹿的比賽中攻下全隊最高18分、J.哈里斯（Joe Harris）拿下15分都靠三分球，哈登（James Harden）9投3中取得8分，籃網終場以119比115拿下勝利。

在大部分主力球員沒有上場的情況下，公鹿諾拉（Jordan Nwora）砍下本場最高30分，今年剛升上NBA最高殿堂的布萊恩（Elijah Bryant）則有21分8籃板的表現。而當家球星亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）、米德爾頓（Khris Middleton）、哈勒戴（Jrue Holiday ）也都觀看了這場比賽，羅培茲（Brook Lopez）和關鍵替補球員波提斯（Bobby Portis）以及康諾頓（Pat Connaughton）也都沒有上陣。

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籃網已在熱身賽取得2連勝，公鹿則吞下2連敗，兩隊將於美國時間10月19日在密爾沃基的開幕戰中再次碰頭，屆時公鹿將派出主力陣容應戰。

籃網另一位明星球員厄文（Kyrie Irving）則因未施打疫苗缺席，總教練奈許（Steve Nash）表示他可以在本週末加入球隊訓練，但不確定他下週能否上場，因為自從他們上週訓練營回到布魯克林後，厄文就沒有投入訓練。身為隊友的杜蘭特說：「至少他可以練習，我的意思是，我們希望他能一直在這裡。」

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