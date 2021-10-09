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NBA》新生公牛有料？ 熱身賽36分狂電鵜鶘收2連勝

2021/10/09 11:40

拉文（右）拿下全場最高21分。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕新生的公牛今天在熱身賽於主場迎戰來訪的鵜鶘，一哥拉文（Zach LaVine）飆全場最高21分，新同學德羅森（DeMar DeRozan）、波爾（Lonzo Ball）、卡盧索（Alex Caruso）也全都得分上雙，終場就以121：85輕取對手。

公牛從上個賽季交易來魔術一哥伍切維奇（Nikola Vucevic）後，雖未能打進季後賽，但休賽季球團也展現積極的企圖心，不僅透過交易換來前馬刺一哥德羅森，以及「球哥」波爾，更把前湖人後場防守大鎖卡盧索給換到隊上，陣容大幅升級。

熱身賽首戰就大勝騎士的公牛，面對少了「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）的鵜鶘，首節就打出30：17的攻勢，第二節打完已經取得63：38的遙遙領先，第四節主力也都紛紛休息，終場就以36分差狂勝對手。

波爾轟5記三分，全場19分進帳。（法新社）

拉文今14投8中拿下21分是全場最高，波爾則展現三分神射，全場9投7中三分6投5中轟下次高的19分、伍切維奇16分10籃板4抄截表現全面、德羅森13投6中拿下12分6籃板、替補的卡盧索也有10分5籃板5助攻進帳。

卡盧索替補上場進帳10分5籃板5助攻。（美聯社）

鵜鶘此役先發的新同學瓦倫丘納斯（Jonas Valanciunas）拿下14分，馬歇爾 （Naji Marshall）16分7籃板、得分最高的是板凳出賽的莫菲（Trey Murphy III），他拿下17分10籃板演出雙十。

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