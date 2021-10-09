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NBA》歐陸雙星輕鬆打、菜鳥末節又發威 獨行俠主場退快艇

2021/10/09 12:16

新秀歐莫魯板凳殺出高效轟下19分，帶領球隊贏球。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕獨行俠今熱身賽在主場迎戰快艇，「歐陸雙星」小試身手，波辛傑斯（Kristaps Porzingis）上場19分鐘拿15分，東契奇（Luka Doncic）則是17分鐘繳出14分8籃板、9助攻全能數據，加上新秀歐莫魯伊（Eugene Omoruyi）最末節發威，力壓獨自帶隊的P.喬治（Paul George），終場達拉斯大軍就以122：114力退快艇。

此役兩隊在上半場都派出主力陣容，快艇靠著哈爾特斯坦（Isaiah Hartenstein）上籃突破，在首節以1分領先，但一哥P.喬治卻打得綁手綁腳，首節2次在外線出手都落空，次節獨行俠波辛傑斯在最後1分多鐘獨拿5分，上半場打完就以60：56領先快艇。

歐陸雙星今僅在上半場亮相。（資料照，USA TODAY Sports）

易籃後獨行俠撤下主力，快艇也趁機將比分逆轉，考菲（Amir Coffey）切入騎馬射箭跳投得手後，一度將領先分數拉開到雙位數，不過最末節獨行俠靠著新秀歐莫魯伊攜手S.布朗（Sterling Brown）發威，加上麥克勞夫林（Jordan McLaughlin）比賽前最後23秒的奪命三分彈，終場就以8分差收下熱身賽2連勝。

獨行俠「歐陸雙星」僅在上半場亮相合拿29分，休季期間與球隊簽下雙項合約的新秀歐莫魯伊此役大放異彩，替補出賽22分鐘就繳出19分、5籃板大獲美媒好評；而快艇由拿下19分的肯納德 （Luke Kennard）表現最為亮眼，哈爾特斯坦拿下16分，先發的R.傑克森（Reggie Jackson）11投5中、三分球5投3中拿下14分，一哥P.喬治手感冰冷，8投2中僅拿6分。

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