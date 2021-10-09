MLB》韋伯季後賽首秀7.2局飆10K超狂 巨人首戰完封道奇開紅盤

巨人24歲年輕右投韋伯繳出7.2局10K無失分的優質好投，幫助巨人首戰告捷。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕213勝的史詩對決！巨人和道奇這對世仇首度於季後賽碰頭，巨人24歲年輕右投韋伯（Logan Webb）初生之犢不畏虎，季後賽處女秀技驚四座，繳出7.2局10K無失分的優質好投，再加上波西（Buster Posey）、布萊恩（Kris Bryant）、克勞佛（Brandon Crawford）3人開轟，巨人終場就以4：0完封道奇，首戰告捷。

巨人首局就砲轟道奇少主畢爾勒（Walker Buehler），當家鐵捕波西（Buster Posey）敲出右外野2分砲，助隊先馳得點，而韋伯頂住季後賽初登板的壓力，首戰就大展K功，首局被道奇開路先鋒貝茲（Mookie Betts）敲安後，一度連續解決9名打者，4局上雖然發生失誤讓對手上到壘包，但他及時回穩，三振掉T.透納（Trea Turner）後，再讓J.透納（Justin Turner）敲出雙殺打，化解道奇攻勢，6、7兩局也被對手擊出長打攻占得點圈，但他都能力保不失分。

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波西首局敲出2分砲。（法新社）

韋伯此役先發7.2局只被敲出5支安打無失分，另有10次三振且0保送，他也成為隊史第3位在季後賽完成這樣壯舉的球員，而季後賽首秀就飆出10K，隊史也僅次於桑契斯（Jonathan Sanchez）的11K和林西肯（Tim Lincecum）的14K。

「老大」布萊恩、克勞佛分別在7、8兩局開轟幫助巨人鎖定勝局，終場就以4：0完封道奇，國聯分區系列賽先搶下1勝。韋伯勇奪季後賽生涯首勝，而先發6.1局失3分的畢爾勒吞下敗戰。

巨人24歲年輕右投韋伯（Logan Webb）初生之犢不畏虎，季後賽處女秀技驚四座，繳出7.2局10K無失分的優質好投。（美聯社）

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