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NBA》厄文缺陣影響籃網化學效應？ 兩大巨頭做出回應

2021/10/09 12:09

杜蘭特（左）。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕籃網今天以119：115在熱身賽擊敗公鹿，賽後杜蘭特（Kevin Durant）、哈登（James Harden）、厄文（Kyrie Irving）三巨頭「三缺一」的狀況，也成為賽後的關鍵話題。

熱身賽首度上場的杜蘭特拿下18分是全隊最高，哈登施打疫苗，今天也是他熱身賽首次出賽，24分鐘拿下8分、4籃板、4助攻，而厄文因為還沒打疫苗沒有辦法出賽。

在比賽前紐約官方認定籃網的訓練設施是私人機構，因此厄文已經能夠與球隊一同練球，杜蘭特賽後被問到厄文的狀況時說：「當陣容出現更動時總是很困難，特別是像厄文這樣的先發球員。我現在並不知道接下來的計畫是什麼。我確定他們還是會做出決定。」

杜蘭特說：「這應該對奈許（Steve Nash）、馬克斯（Sean Marks）與Kyrie來說是更好的問題，當他們做出決定的時候會告訴我。我會持續打球然後專注在我們於休息室專注的事情，而當事情搞清楚後，我們就會繼續前進。」

談到厄文已經能夠在場館訓練，杜蘭特說：「至少他可以練習了，但我們想要他能夠參與所有的事情。我們想要他參加比賽，主場比賽、練習、客場比賽、投籃訓練等等，所以希望我們能夠將所有的東西理出個頭緒來。」

哈登（左）。（美聯社）

三巨頭之一的哈登賽後也被問到如果沒有厄文，球隊的化學效應是否會受衝擊時說：「不盡然，我覺得去年我們在比賽上做得不錯，所以今年我們更理解自己的角色也知道攻防兩端要做什麼。他如果在場上當然更簡單，不過我們很大程度上也都知道當他回來之後，我們該做些什麼事情。」

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