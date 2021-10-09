少棒》個頭小卻鬥志高！ 大豐國小成立僅7年獲全國賽冠軍

大豐國小不僅有棒球校隊，低年級就可參加社團，培養全校運動風氣。（記者翁聿煌攝）

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市新店區大豐國小2014年才成立少棒隊，獲得議員劉哲彰和家長全力支持，校長姜孟祐說，雖然校方沒有專屬球場、大豐棒球隊的身高又比別人差一截，但小球員吃苦當吃補，今年8月參加小馬聯盟TOTO盃少棒錦標賽拿下全國冠軍，讓師生雀躍不已，可惜受疫情影響無法去美國參加世界賽。

姜孟祐說，大豐國小於7年前成立第一支少棒，成為新店區的棒球重點學校，從基層開始一步一步打好基礎，雖然起步比新北市其他區域晚，資源和棒球知識也較缺乏，但慢慢地做出規模來，大豐少棒隊今年可說是開花結果的豐收年，繼2020年新北市長盃少棒組冠軍，取得新北市代表隊組訓權，參加花蓮台彩威力盃全國少棒賽榮獲第4名，今年新北市TOTO盃少棒選拔賽再獲第1名，取得新北市代表隊組訓權參加全國賽資格。

請繼續往下閱讀...

大豐國小少棒隊平日練習認真，培養絕佳默契。（記者翁聿煌攝）

2021年全國TOTO盃少棒錦標賽原訂5月舉行，受疫情影響改於8月12日至16日在台南舉行，新北市代表隊以大豐國小為主體，加入土城、汐止、新埔國小球員組成聯隊，雖在預賽時輸給台中市落入敗部，但是新北市代表隊一路過關斬將取得敗部冠軍，冠軍賽再與台中市交鋒，以9:1拿下勝利。

總教練孟廖燦東說，今年受疫情影響，5月中就停課，7月確定賽期延至8月，新北市代表隊的集訓變得斷斷續續，小選手們只能自主訓練、維持球感，短短一週的集訓就得上場，所幸選手靠著長期訓練培養的體能與默契，力克強敵獲得勝利。

姜孟祐說，大豐國小發展棒球運動，不僅讓小球員找到表現舞台，校方將棒球運動向下扎根，中低年級的小朋友一樣可以報名參加棒球社團活動，讓小朋友們樂於在場上奔跑、揮舞汗水，學到運動精神和挫折忍受能力希望接下來的大豐少棒隊能夠延續這團隊向心力，一起努力，勇奪佳績。

球隊利用每天課前與課後勤加練習，以體能彌補身材劣勢。（大豐國小提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法