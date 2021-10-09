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NBA》金塊菜鳥6顆3分彈成最大亮點 灰狼小將率隊延長賽奪勝

2021/10/09 13:59

菜鳥海蘭（中）命中6顆3分彈成金塊最大亮點。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕金塊今在主場交手灰狼，金塊一哥約基奇（NIkola Jokic）上場26分鐘繳出準大三元，新秀海蘭（Nah'Shon Hyland）單場命中6顆三分球，更成為金塊最大亮點，但灰狼小將諾威爾（Jaylen Nowell）在下半場異軍突起，末節灌進追平分延長賽又獨拿6分，終場金塊就以2分之差惜敗灰狼。

上半場打完金塊以2分差些微領先，易籃後丹佛大軍下起三分雨，單節命中9顆三分球，板凳出發的新秀海蘭是一人就包辦5顆，單節豪取18分，帶領金塊在第三節打完取得7分領先，不過最末節金塊卻打得荒腔走板，灰狼小將諾威爾連拿6分，最後0.3秒更飛身灌進追平分，延長賽他繼續維持好手感再拿6分，終場就帶領球隊逆轉拿下勝利。

灰狼小將諾威爾飛身灌進追平分。（法新社）

此役約基奇繳出10分10助攻9籃板拿下準大三元，不過風采卻全被菜鳥海蘭搶走，板凳出發的海蘭上場29分鐘，13投7中、砍進6顆三分彈，豪取全場最高的21分，另有8籃板、4助攻，其餘金塊球員，休季獲頂薪續約的波特（Michael Porter Jr.）拿下16分，多齊爾（PJ Dozier）12分、A.戈登（Aaron Gordon）則是進帳10分。

而灰狼贏球的大功臣非諾威爾莫屬，今他上場將近13分鐘就砍下12分，還有3籃板2助攻2抄截和1阻攻，展現全面身手，一哥湯斯（Karl Anthony Towns）有12分5籃板，畢斯利（Malik Beasley）拿下全隊最高13分，去年的狀元郎艾德華茲（Anthony Edwards）則有8分5籃板。

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