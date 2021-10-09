中職》兄弟簽2位新洋投獲外媒關注！ 象魔力一數據成亮點

象魔力與華德茲。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕專門撰寫大聯盟消息的外媒《MLB Trade Rumors》今天提到，中信兄弟簽下兩位具有大聯盟資歷的洋投象魔力（Shawn Morimando）及華德茲（Jose Valdez），並撰文簡單介紹兩人的資歷。

象魔力在8月中仍有為馬林魚隊出賽，並指出這位31歲的投手數度進出馬林魚隊的正式名單，但最終只留下4場出賽，10.1局的投球被打18支安打，失掉11分防禦率9.58，不過他在3A表現不俗，18場出賽含6場先發，89.2局防禦率4.32，三振與保送比約落在聯盟平均水準，而且有著不俗的50.4%滾地球率。

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除了本季以外，象魔力也曾在2016年代表印地安人隊出賽，在4.2局的投球被打9支安打，失掉6分，防禦率11.57，總計他在大聯盟共6場出賽，防禦率10.20，15局的投球被打27支安打，送出14次三振與10次保送。

另一名洋將華德茲有4年的大聯盟經驗，曾在2015到18年待過老虎、天使、教士與巨人隊，合計55.1局都是後援出賽，防禦率6.34，而最近幾個球季華德茲大部分都待在墨西哥聯盟。

象魔力與華德茲都在昨日抵台，且入住防疫旅館。中信兄弟目前的洋投除了德保拉與前述兩人外，還有今天對上悍將準備期末考的羅傑斯、傷勢恢復7、8成的格里斯以及日籍洋投高野圭佑。

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