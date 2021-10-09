NBA》詹皇、魏少終於上場 柯瑞砍30分助勇士收3連勝

柯瑞（中）繳出全場最高30分帶領球隊笑納三連勝。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今在主場迎戰湖人，一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出全場最高30分，前兩場表現出色的射手波爾進帳28分，兩人技壓熱身賽首度亮相的詹姆斯（LeBron James）和魏斯布魯克（Russell Westbrook），助勇士以121：114收下3連勝。

湖人今前往勇士主場踢館，陣中一哥詹姆斯和新同學魏斯布魯克今迎來熱身賽首戰，而前兩場都有亮相的A.戴維斯（Anthony Davis）今休兵，「三巨頭」合體還得再等等。

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詹姆斯和新同學魏斯布魯克今迎來熱身賽首戰。（法新社）

勇士開局慢熱加上失誤偏多，開賽前6分鐘僅進帳2分，但他們在第2節回神，前兩場熱身賽表現出色的波爾（Jordan Poole）再度挺身而出，單節拿下14分，加上一哥柯瑞上半場進帳20分，兩人率隊取得雙位數領先。

湖人在第4節嘗試反撲，追到僅剩3分落後，但勇士在關鍵時刻穩住陣腳，貝爾（Jordan Bell）上籃先拿2分，接著穆迪（Moses Moody）飆進三分球，沒讓對手有翻盤機會，收下熱身賽3連勝。

勇士柯瑞今24投12中，繳出全隊最高30分、5抄截，而前兩場熱身賽都有好表現的波爾，今三分球手感依舊不俗，全場13投6中進帳28分。

首度在熱身賽亮相的詹姆斯，今小試身手打了18分鐘，進帳9分、3籃板，而迎來在湖人首秀的魏斯布魯克，今先發打了17分鐘，拿下2分、7籃板。倒是本季回鍋的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）表現突出，攻下全隊最高23分、12籃板。

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