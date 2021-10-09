晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》詹皇、魏少終於上場 柯瑞砍30分助勇士收3連勝

2021/10/09 12:45

柯瑞（中）繳出全場最高30分帶領球隊笑納三連勝。（USA TODAY Sports）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今在主場迎戰湖人，一哥柯瑞（Stephen Curry）繳出全場最高30分，前兩場表現出色的射手波爾進帳28分，兩人技壓熱身賽首度亮相的詹姆斯（LeBron James）和魏斯布魯克（Russell Westbrook），助勇士以121：114收下3連勝。

湖人今前往勇士主場踢館，陣中一哥詹姆斯和新同學魏斯布魯克今迎來熱身賽首戰，而前兩場都有亮相的A.戴維斯（Anthony Davis）今休兵，「三巨頭」合體還得再等等。

詹姆斯和新同學魏斯布魯克今迎來熱身賽首戰。（法新社）

勇士開局慢熱加上失誤偏多，開賽前6分鐘僅進帳2分，但他們在第2節回神，前兩場熱身賽表現出色的波爾（Jordan Poole）再度挺身而出，單節拿下14分，加上一哥柯瑞上半場進帳20分，兩人率隊取得雙位數領先。

湖人在第4節嘗試反撲，追到僅剩3分落後，但勇士在關鍵時刻穩住陣腳，貝爾（Jordan Bell）上籃先拿2分，接著穆迪（Moses Moody）飆進三分球，沒讓對手有翻盤機會，收下熱身賽3連勝。

勇士柯瑞今24投12中，繳出全隊最高30分、5抄截，而前兩場熱身賽都有好表現的波爾，今三分球手感依舊不俗，全場13投6中進帳28分。

首度在熱身賽亮相的詹姆斯，今小試身手打了18分鐘，進帳9分、3籃板，而迎來在湖人首秀的魏斯布魯克，今先發打了17分鐘，拿下2分、7籃板。倒是本季回鍋的「魔獸」豪爾德（Dwight Howard）表現突出，攻下全隊最高23分、12籃板。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。