MLB》到球場交朋友！紐時側寫勇士明星一壘手的「好客」哲學

勇士一壘手佛里曼是聯盟的萬人迷。（USA TODAY Sports）

〔記者倪婉君／綜合報導〕「全大聯盟沒有人不喜歡佛里曼！」這是來自馬林魚當家游擊手羅哈斯對於勇士一壘手佛里曼（Freddie Freeman）的盛讚，也用一句話就說明了他的好人緣。

在勇士於國聯分區系列賽和釀酒人展開激戰之際，《紐約時報》以一篇人物特寫描繪佛里曼，不管是誰站上他看管的一壘壘包，他都會給對手最溫暖的「款待」，「不管這場比賽是否為全世界最重要的一戰，只要敲安站上一壘壘包，我都會跟他說：『做得好、打得漂亮!』」

請繼續往下閱讀...

紐時引用佛里曼日前受訪的這段話，也剛好適合於現在季後賽的場景。在目前5戰3勝制的分區系列賽中，勇士今以1：2不敵釀酒人，對兩隊來說勝負當然重要，但對於今擔任勇士先發2棒一壘手的佛里曼來說，他看待所有對手都像家人一般，「每個人都是這個棒球大家庭的一份子。」

身為去年國聯MVP，佛里曼本季仍敲出180安、31轟、83分打點及打擊率3成的不俗成績，他卻絲毫沒有大明星的架子，只要任何人來到他在一壘的「家」，就有機會得到溫暖的擁抱、鼓勵的話語，甚至還能帶回打擊上的建議。

佛里曼透露，每場比賽大概會有1至2次對手向他請益。像上個月勇士作客聖地牙哥，教士二壘手佛雷瑟站上一壘後，就向佛里曼請教打擊策略，「噢，我整天都在分享打擊秘訣。我希望每個人都能成功，從來沒有想看到任何人失敗。」這就是佛里曼「好客」的個性，不像有些一壘手很安靜，他健談、愛開玩笑，而且還很樂於分享。

只是佛里曼把握一個最重要的原則，「相信我，我誇讚對手『做得好』，並不表示我不想擊敗對方。我只是了解到，在這裡打拚那麼多年，我希望大家都能享受比賽罷了。」佛里曼知道大聯盟並不好混，「每場比賽都是硬仗，我們也給自己夠多壓力。」因此到了場上，他也希望保持「快樂打球」的心態。

更重要的是，佛里曼有時候也是在幫助自家投手，「我就試過和站上一壘的跑者聊天，好讓他分心，藉此讓德黑蘭有機會牽制對方。」30歲的德黑蘭目前效力老虎，他從2011到2019年都和佛里曼在勇士當隊友。

不過佛里曼在2014年和勇士簽下的8年1.35億美元合約，將在今年球季結束後到期，他日前才驚覺自己快要成為沒有新合約的自由球員。有感於已32歲，佛里曼知道球團也會在商言商，但他仍表達自己想留隊的立場，「只要我能持續維持身手，以我們球隊現在的絕佳狀況及大好前景，怎麼會不想要繼續成為當中一份子呢?」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法