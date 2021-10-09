C.羅如何保持巔峰？英媒：他將百萬冷凍治療艙搬入豪宅

現年36歲的葡萄牙裔球星C.羅納度。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕現年36歲的葡萄牙裔球星C.羅納度（Cristiano Ronaldo）從2013年起，就使用冷凍治療艙（Cryotherapy Chamber）來讓自己的身體維持在最佳狀態，如今英媒獨家揭露，他已將該治療艙從義大利，搬往英國柴郡（Cheshire）的租賃的豪宅。

太陽報引述消息人士爆料，稱Ｃ羅將「冷凍治療艙」從義大利搬往英國豪宅。（圖擷取自太陽報）

根據英媒《太陽報》獨家報導，英超曼聯超級球星C.羅納度，自2013年效力於西班牙皇家馬德里（Real Madrid）球隊時，便開始接觸「冷凍治療艙」修復身體，而其單價不斐，一個就要價五萬英鎊（約新台幣191萬元）。

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報導指出，「冷凍治療艙」的最低溫度可達攝氏零下200度，透過「超低溫」來治療與修復人體組織，C羅必須先戴上連指手套，才能爬入艙內治療，隨後該空間內會充滿「液態氮（liquid nitrogen）」，將世界球王的身體快速冷卻。

報導提到，「冷凍療程」的時間不能超過5分鐘，否則會對身體造成嚴重風險。倡議該療法的人則認為，其能有效促進血液循環、改善免疫系統、降低疲倦感，同時能幫助傷口快速癒合。

報導續指，消息人士透露，C羅已花費數千英鎊（約新台幣3.8萬元）將「冷凍治療艙」從義大利搬往英國柴郡（Cheshire）的租賃的豪宅，這對他賽後休養有很大的幫助。C羅深知，英超聯賽要求很高，他希望能確保身體狀態能維持巔峰。

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