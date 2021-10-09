日職》飆K拆彈激情怒吼遭前輩「死亡之瞪」 養樂多左投發文道歉

養樂多左投田口麗斗。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子昨在主場迎戰阪神虎，26歲的養樂多左投田口麗斗臨危受命，在7局上2出局滿壘時上場拆炸彈，最後他不負眾望飆K抓下重要出局數，當下情緒激動的他對著吞揮棒落空的40歲老將糸井嘉男激昂振臂怒吼，卻引來前輩的「死亡之瞪」，賽後他也趕緊發文道歉。

昨交手阪神，養樂多推出年輕強投奥川恭伸先發，第4局雖然挨了大山悠輔一發陽春砲掉1分，不過前6局投完僅被敲出2安，沒想到7局上續投卻遭遇亂流，被馬泰（Jefry Marte）、糸原健斗敲安，又對島田海吏投出四壞保送，讓阪神在2出局後攻佔滿壘，養樂多趕緊換上田口麗斗上場救火。

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田口麗斗臨危受命登板拆炸彈，面對代打的阪神老將糸井嘉男，投到2好2壞時用一顆139公里的卡特球讓打者揮棒落空，化解滿壘危機、拆彈成功，田口麗斗興奮地在投手丘上霸氣怒吼，不過似乎讓被K掉的阪神老將有些不悅，拿著球棒離開打擊區時還死盯著田口看。

激情過後，田口麗斗昨天深夜發文道歉，表示當下覺得能夠為球隊守下分數很開心，但下場後也意識到自己剛剛在場上情緒激昂的行為，其實對阪神打者非常不尊重，他在推特寫下：「有些事只有在現場才能體會，我想比賽時每個人都會變得很火爆和情緒化，但我覺得今天我在投手丘上的行為欠缺對打者的尊重。」

「場上作為一名球員，我當然會滿懷著激情地來戰鬥，但我認為我應該以更多的尊重來面對投手丘，」田口麗斗寫道，「比起在意比賽的結果，我更願意花時間來思考改變自己的行為，今天發生的事肯定讓許多人感到不快，但明天開始我會帶著嶄新的態度上場比賽，感謝大家長久以來的支持。」

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