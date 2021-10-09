晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 棒球 日職

日職》飆K拆彈激情怒吼遭前輩「死亡之瞪」 養樂多左投發文道歉

2021/10/09 15:36

養樂多左投田口麗斗。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕日職養樂多燕子昨在主場迎戰阪神虎，26歲的養樂多左投田口麗斗臨危受命，在7局上2出局滿壘時上場拆炸彈，最後他不負眾望飆K抓下重要出局數，當下情緒激動的他對著吞揮棒落空的40歲老將糸井嘉男激昂振臂怒吼，卻引來前輩的「死亡之瞪」，賽後他也趕緊發文道歉。

昨交手阪神，養樂多推出年輕強投奥川恭伸先發，第4局雖然挨了大山悠輔一發陽春砲掉1分，不過前6局投完僅被敲出2安，沒想到7局上續投卻遭遇亂流，被馬泰（Jefry Marte）、糸原健斗敲安，又對島田海吏投出四壞保送，讓阪神在2出局後攻佔滿壘，養樂多趕緊換上田口麗斗上場救火。

田口麗斗臨危受命登板拆炸彈，面對代打的阪神老將糸井嘉男，投到2好2壞時用一顆139公里的卡特球讓打者揮棒落空，化解滿壘危機、拆彈成功，田口麗斗興奮地在投手丘上霸氣怒吼，不過似乎讓被K掉的阪神老將有些不悅，拿著球棒離開打擊區時還死盯著田口看。

激情過後，田口麗斗昨天深夜發文道歉，表示當下覺得能夠為球隊守下分數很開心，但下場後也意識到自己剛剛在場上情緒激昂的行為，其實對阪神打者非常不尊重，他在推特寫下：「有些事只有在現場才能體會，我想比賽時每個人都會變得很火爆和情緒化，但我覺得今天我在投手丘上的行為欠缺對打者的尊重。」

「場上作為一名球員，我當然會滿懷著激情地來戰鬥，但我認為我應該以更多的尊重來面對投手丘，」田口麗斗寫道，「比起在意比賽的結果，我更願意花時間來思考改變自己的行為，今天發生的事肯定讓許多人感到不快，但明天開始我會帶著嶄新的態度上場比賽，感謝大家長久以來的支持。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。