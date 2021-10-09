湯優盃》周天成直落二勝泰國一哥 奧運金牌麟洋配拚聽牌

周天成。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湯優盃羽球團體對抗賽今天在丹麥點燃戰火，台灣男團以最強陣容出擊，打頭陣的世界排名第4的「台灣一哥」周天成，以21：18、22：20擊敗泰國好手王高倫，為台灣隊取得1：0領先，第二點將由東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟上陣拚聽牌。

周天成遭遇2019年世錦賽銅牌、世界排名18的王高倫，雙方過去5次交手，小天取得4勝，但近一次過招在19年世錦賽8強由王高倫勝。值得一提的是，兩人5次交鋒，也有4次打到第3局才分出高下。

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經蘇迪曼盃的試水溫，周天成這回依舊是台灣隊第一男單，首局前段掌握較多主動攻勢，技術暫停前取得11：6領先，且小天在下半局持續壓著對手打，最多坐擁9分領先，即使一度遇到亂流連丟6分，最後有穩住陣腳並先馳得點。

在第二局換邊後，周天成失誤多，且王高倫積極在網前搶攻，小天前半局7：11落後，且下半局最多落後6分，但他急起直追將分數追到19：19，只是王高倫頂住被追分的壓力以一記扣殺取得局點，而周天成不僅漂亮化解，且以重殺讓對手撲倒在地也無能為力，全場第一個賽末點就拿下，以直落二脫穎而出。

賽制為三點單打、兩點雙打，先獲三點勝利隊伍獲勝，小組賽需打滿五點，而台灣隊前兩點由周天成、李洋／王齊麟負責，如今小天旗開得勝，麟洋配將肩負拚聽牌的重責大任，再來依序上陣將是王子維、李哲輝／楊博軒及台灣第二次排名賽男單冠軍戚又仁。

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