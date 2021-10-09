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網球》美網灰姑娘爆冷遭世界100名淘汰 拉杜卡努：學到教訓了⋯

2021/10/09 16:07

拉杜卡努美網過後一戰出局。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕在美網橫掃奪冠爆紅的英國18歲少女拉杜卡努（Emma Raducanu），今天在印地安泉女網賽對陣世界排名100的白羅斯薩諾維琪（Aliaksandra Sasnovich），表現不佳一戰出局，她賽後表示：「我學到教訓了。」

這是拉杜卡努美網過後第一次出賽，她目前世界排名22，此站名列17種子，本來她沒有資格參與此站賽事，不過獲得大會頒發外卡，得以跳過首輪直接保送64強，從第二輪打起。

只是今天拉杜卡努明顯不在狀態內，1發得分率只有63%，5度遭到對手破發，鏖戰1小時25分以直落二遭到淘汰，也讓外界質疑她在美網奪冠之後過於忙碌，包括參加電影首映、跟王室打球等各種活動讓她對比賽生疏。

賽後拉杜卡努接受WTA官網的採訪表示：「在夜場打球總是會不同，我沒有太多比賽經驗。」「我剛進入巡迴賽，每周打比賽可以學習到不同經驗值，某方面而言我高興今天這件事發生，可以學到教訓，重要的是不要著急持續前進。」她表示不給自己太多壓力，強調本身缺乏經驗，「人會有高潮也會有低谷。」

獲勝的薩諾維琪將在第三輪碰上11種子哈勒普（Simona Halep），此外今天第2種子史薇泰克（Iga Swiatek）、第4種子絲薇托莉娜（Elina Svitolina）、第7種子克薇妥娃（Petra Kvitova）、第9種子帕芙柳琴可娃（Anastasia Pavlyuchenkova）等人悉數晉級第三輪。

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