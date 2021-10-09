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湯優盃》奧運金牌李洋／王齊麟出馬就告捷 台灣隊2：0聽牌

2021/10/09 16:15

李洋、王齊麟。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湯優盃羽球團體對抗賽今天在丹麥點燃戰火，台灣男團以最強陣容出擊，東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟兩個月後再度攜手，以21：15、21：12收拾蘇柏（Supak Jomkoh）／塔努帕（Tanupat Viriyangkura），率台灣取得2：0聽牌。

打頭陣的世界排名第4的「台灣一哥」周天成，耗時46分鐘21：18、22：20擊敗泰國好手王高倫。李洋／王齊麟對手為首次交手、無世界排名的蘇柏／塔努帕。

在東奧結束後兩個月首戰國際賽的李洋／王齊麟，首局歷經5次平手後就把比分拉開，成功先下一城。不過，這場主審搞烏龍，每當台灣組合得分就記到泰國身上、泰國組合分數則記給台灣組合，直到第一局後段才進行修正。

先馳得點的麟洋配在次局乘勝追擊，令蘇柏／塔努帕難以招架，技術暫停前以11：6領先，下半局更是一路揚長而去，只花33分鐘就獲勝。

賽制為三點單打、兩點雙打，先獲三點勝利隊伍獲勝，小組賽需打滿五點，而台灣隊前兩點周天成、李洋／王齊麟相繼獲勝取得聽牌，第三點由世界排名11的「羽球王子」王子維過招世界排名23的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），王子維要尋求成功關門，為台灣隊贏得小組賽首勝。

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