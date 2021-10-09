中職Live》楊彬3上化解得點圈危機 象1：0悍將

第三局 （象1：0悍將）

3下，陳凱倫敲安，

3上，王威晨1出局後敲安，李聖裕吞K，許基宏打穿二壘防區形成一壘安打，一壘跑者攻佔三壘。陳子豪被刺殺，形成3人出局，留下一、二壘殘壘。

第二局 （象1：0悍將）

2下，范國宸吞K，張進德打穿三游防線形成一壘安打，申皓瑋揮棒落空吞K，王正棠獲觸身保送。最後，辛元旭敲內野滾地球，讓一壘跑者遭封殺，形成3人出局。



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2上，陳子豪獲觸身保送，蘇緯達敲中外野平飛安打。陳文杰犧牲短打被刺殺，讓中信跑者推進到二、三壘。江坤宇犧牲短打，送三壘跑者回本壘，象1：0悍將。最後岳東華吞K，形成3人出局。

第一局 （象0：0悍將）

1下，德保拉飆三上三下。

1上，李聖裕1出局後敲安，許基宏敲內野滾地球後趁傳上壘，不過一壘跑者被封殺，2人出局。最後，陳子豪打擊時，一壘跑者盜壘失敗，形成三上三下。

雙方先發陣容

中信兄弟

1 王威晨 3B

2 李聖裕 LF

3 許基宏 1B

4 陳子豪 RF

5 蘇緯達 DH

6 陳文杰 CF

7 江坤宇 SS

8 岳東華 2B

9 陳家駒 C

先發投手 德保拉

德保拉。（記者王藝菘攝）

富邦悍將

1 林哲瑄 CF

2 高孝儀 RF

3 林益全 DH

4 范國宸 1B

5 張進德 C

6 申皓瑋 LF

7 王正棠 2B

8 辛元旭 3B

9 陳凱倫 SS

先發投手 楊彬

楊彬。（記者王藝菘攝）

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