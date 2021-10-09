PLG》全面升級！邀NBA裁判任顧問 首位女裁判正式曝光

PLG首位女裁判黃筱涵加入。（PLG提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕P. LEAGUE+預計12月4日在台北和平籃球館點燃戰火，而新球季加入新北國王、高雄鋼鐵人，聯盟裁判進行擴編，有史上首位女性裁判黃筱涵加入，成為場上的另類「嬌」點。

PLG今舉辦季前裁判講習會，執行長陳建州感謝裁判們上季的辛勞，而新球季聯盟也向NBA看齊，將引進哨音記錄系統，可以同時搭配比賽影片，降低裁判與球隊之間的誤差，掌握更多場上數據，提升執法品質。

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新球季聯盟也向NBA看齊，將引進哨音記錄系統。（PLG提供）

聯盟邀請前NBA裁判球探JB Caldwell擔任顧問，JB對聯盟裁判上季執法給予肯定，新球季將著重裁判站位與站位調整技巧，希望幫助裁判創造無障礙視角，在場上執法能更看清楚每一球，強化吹判與不吹的判斷。

聯盟邀請前NBA裁判球探JB Caldwell擔任顧問。（PLG提供）

隨著球隊增加，聯盟裁判人數進行增額，最受矚目是有12年執法經驗的黃筱涵，成為PLG史上首位女裁判。

黃筱涵大學開始就接觸籃球裁判的黃筱涵，籃球裁判生涯最高執法過WSBL，她喜歡PLG創造出來的球場氛圍及賽事精彩度，能接到聯盟的邀請她是又驚又喜，但相信自己已經準備好接受挑戰，讓女裁判成為籃球場上的新趨勢。

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