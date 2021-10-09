湯優盃》王子維關門失敗 台灣隊小組賽首勝要看這組男雙

王子維。（資料照，Badminton Photo提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湯優盃羽球團體對抗賽今在丹麥點燃戰火，台灣男團前兩點告捷後取得聽牌，第三點世界排名11的「羽球王子」王子維以22：24、17：21不敵世界排名23的昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），無緣為台灣隊完成小組賽獲勝的任務。

「台灣一哥」周天成，耗時46分鐘以21：18、22：20擊敗王高倫。東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟以21：15、21：12收拾蘇柏（Supak Jomkoh）／塔努帕（Tanupat Viriyangkura），助台灣隊取聽牌。

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王子維在首局技術暫停取得11：10領先，但下半局突然當機連被對手得分，不過他把握住對手回球出界等一度取得超前，再來雙方你來我往，王子維雖有取得1局點卻未能把握住，反讓昆拉武特連拿3分拿下首局。

未能先馳得點的王子維，在次局又被對手壓著打，陷入0：5的絕對劣勢，即使一度追到剩下兩分差距，卻在下半局先遇亂流遭昆拉武特擴大領先，而王子維雖又追到17：18卻未能一鼓作氣，最終直落二落敗。

湯優盃賽制為三點單打、兩點雙打，先獲三點勝利隊伍獲勝，小組賽需打滿五點，台灣隊前兩點周天成、李洋／王齊麟相繼獲勝取聽牌，但王子維關門失敗。

台灣首勝能否到手將看第四點，派出在蘇迪曼盃表現不俗的男雙李哲輝／楊博軒，遇上世界排名199的吉丁努彭（Kittinupong Kedren）／狄查波（Dechapol Puavaranukroh）。至於這場壓軸登場是第二次排名賽男單冠軍戚又仁遭遇世界排名54蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon）。

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