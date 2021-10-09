籃球》陽明張聿嵐狂砍30分無力回天 淡商登峰造極封后

淡商奪下高中女子組冠軍。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕登峰造極邀請賽今進行最後一日賽事，高中女子組壓軸一戰由HBL衛冕軍淡水商工迎戰本次賽事未嚐敗績的陽明高中，雖然陽明指標球員張聿嵐砍下30分，但獨木難支大廈，陽明仍難擋淡商多點開花攻勢，最終以62：79落敗，讓淡商抱走冠軍。

陽明張聿嵐（右）。（大會提供）

陽明高二的張聿嵐今年無畏疫情，隻身前往美國訓練，接受發展籃球訓練營的前國手楊玉明指導，並參與當地賽事，盼能持續精進自己的能力。

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這次的登峰造極邀請賽，張聿嵐幫助陽明保持不敗之身，今天面對淡商緊迫盯人的防守，仍繳出全場最高30分。教練李台英提到，這一戰球員打得太過被動，「我們的球員就是少一股氣勢，總是在挨打，明知道對手有身高優勢，在防守上更要積極地去破壞對方的路線。」

李台英認為，球員太想贏，反而忽略教練交代的事情，「這一場大家都是看著張聿嵐打，沒有適時跑動、接應。」

面對陽明張聿嵐驚人得分能力，淡商教練陳美莉說：「聿嵐是動作很棒的球員，從她國中時期我就很欣賞她，今天有特別交代球員要守住她，但還是讓她得30分，下次再改進。」淡商蘇天心繳出全隊最高18分。

淡商蘇天心。（大會提供）

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