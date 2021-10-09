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湯優盃》世界排名146戚又仁苦戰3局落敗 台灣男團2：3遭泰國逆轉

2021/10/09 19:37

戚又仁苦戰三局惜敗。（資料照，羽協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕湯優盃羽球團體對抗賽今在丹麥點燃戰火，戰局被扳平的台灣男團，能否旗開得勝壓力落在24歲的台灣二次排名賽單打冠軍戚又仁身上，他第二局浪費兩個賽末點遭延長戰線，最終21：11、23：25、12：21不敵世界排名54蘇龐余（Suppanyu Avihingsanon），台灣2：3遭泰國逆轉，無緣小組賽首勝。

世界排名第4「台灣一哥」周天成、東京奧運男雙金牌李洋／王齊麟皆直落二獲勝，只是第三點世界排名11王子維直落二不敵昆拉武特（Kunlavut Vitidsarn），第四點李哲輝／楊博軒敗給吉丁努彭（Kittinupong Kedren）／狄查波（Dechapol Puavaranukroh）。

李洋／王齊麟直落二獲勝。（Badminton photo提供）

李洋／王齊麟直落二獲勝。（Badminton photo提供）

湯優盃賽制三點單打、兩點雙打，先獲三點勝利隊伍獲勝，從2：0聽牌到現在遭對手扳平戰局的台灣隊，想取小組賽首勝就得戚又仁。

世界排名146戚又仁是8月台灣第二次排名賽男單冠軍，取得征戰國際賽的機會，即使尚未在國際賽闖出名堂，但這回遇到曾在2017年輸過球的蘇龐余，他完全沒有怯場，展現極佳的防守功力，首局一路領先，漂亮先馳得點。

戚又仁次局技術暫停前取得11：6領先，進到下半局突然當機連續丟分，被對手取2個局點，即使戚又仁一一化解，卻浪費2個賽末點，最後蘇龐余艱辛扳平戰局。

無法直落二獲勝的戚又仁第三局逐漸被對手摸透，失誤比前兩局多，最終就遭對手逆轉，無緣為台灣搶下小組賽首勝。

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