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MLB》「大谷有可能轉效道奇」洛時記者警告天使

2021/10/09 20:54

美國記者斷言大谷有可能轉隊道奇。（取自推特）

〔記者倪婉君／綜合報導〕大谷翔平今年繳出9勝、46轟的輝煌一季，但天使卻以77勝85敗的糟糕戰績結束球季，《洛杉磯時報》記者普拉斯基（Bill Plaschke）昨上運動脫口秀節目時就向天使發出警告，並斷言大谷有可能轉隊道奇。

27歲的大谷今年以超猛二刀流表現，成為美聯MVP的大熱門，但他在上月28日於天使主場投7局飆10K失1分結束本季最後一場先發後，曾坦率表示：「「我真的很喜歡這支球隊，也很愛這些球迷及團隊氣氛，但我更想要贏球。」至今這番言論仍在發酵，也被外界視為大谷在2023年季後成為自由球員時，有機會轉隊的伏筆。

普拉斯基在參加「Dan Patrick Show」運動脫口秀時，就直言：「大谷有可能會前往道奇隊，因為他不希望楚奧特經歷過的事，也發生在自己身上。」楚奧特曾在2014、2016和2019年3度獲選美聯MVP，但他的季後賽紀錄只有2014年的3場比賽，而天使最近一次季後賽就是2014年。

日媒和韓媒都注意到普拉斯基的這番言論，包括《中日體育》和《Star News》都有相關報導，當中引述他的話指出，「天使需要改進球隊，否則大谷將離開，而道奇很快就會抓住他。」

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