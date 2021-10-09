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PLG》攻城獅大獅賽旗開得勝 林宜輝砍21分力退政大雄鷹

2021/10/09 20:56

高國豪。（新竹攻城獅提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕新竹街口攻城獅大獅賽今正式開打，首戰由攻城獅出戰國立政治大學雄鷹籃球隊，攻城獅在末節打出一波20：0攻勢奠定勝基，最終以100：78獲勝。

攻城獅上半場團隊防守溝通不良且專注度不足，讓政大張鎮衙與蔡宸綱聯手砍進5顆三分球。經過總教練林冠綸耳提面命後，攻城獅防守回魂，帶著9分領先進入下半場。

易籃後，政大再度展現多次團隊配合與精準外線，於第3節末反超比數。但副隊長陳堅恩與老將林宜輝於末節跳出掌控比賽，以連續三分破網與多次強攻籃下打出20：0攻勢擴大領先分差，終場攻城獅以100：78獲勝。

林冠綸賽後說：「今天球員在專注度與心態還需要再加強，以我對他們的信心，應該要呈現更棒的球賽內容。今年我們補進了宜輝、少傑與雲豪，未來這幾場大獅賽會著重在各種不同組合的搭配，期待這成熟球員能帶給球隊更多化學變化，幫助年輕球員提升解讀比賽的能力。」

能夠於休賽季與UBA衛冕軍切磋，林冠綸認為大獅賽除了兩隊練兵外，也特別要求球員要尊重對手，展現職業球員的態度，為這些將來職籃生力軍們建立榜樣，讓他們以成為職業球員為畢業後的目標。

政大雄鷹日前於登峰造極青年籃球邀請賽中奪冠，展現尋求連續捧冠的強勢決心，總教練陳子威表示：「目前球隊狀況還在調整中，賽前設定球員防守端要盡可能限制對方出手，並在比賽中學習對手的優點。」

此次大獅賽為政大首度造訪攻城獅主場館，陳子威認為，從一踏進場館，就完全感受到高規格的氛圍與攻城獅球團的用心經營，這會讓學生球員對於職涯有更具體的目標，「只要你肯拚，職業的舞台就在這等你」，對大專籃球更是一大助力。

攻城獅林宜輝繳全隊最高21分、7籃板，李家瑞挹注19分、5籃板；政大張鎮衙繳最高19分，林彥廷攻下14分、4助攻。

林宜輝繳全隊最高21分。（新竹攻城獅提供）

陳堅恩。（新竹攻城獅提供）

李家瑞。（新竹攻城獅提供）

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