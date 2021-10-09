中職》羅時豐現場開唱！ 「神秘嘉賓」合唱超歡樂

羅時豐與黃甘霖。（富邦悍將提供）

〔記者林宥辰／新莊報導〕富邦悍將周末「G!POP流行音樂節」，今天除了邀「R&B 小天后」Julia吳卓源和「柔韌女聲」陳芳語開球並演唱，資深男歌手羅時豐壓軸演出，帶來《歡喜來恰恰》、《細妹按靚》、《是不是老了》，還和「神秘嘉賓」富邦悍將外野教練黃甘霖合唱《茫茫到深更》。

羅時豐說，前一天彩排時就看到球場綠油油一片，給人很舒服的感覺。他還說：「如果能站在球場中央，應該會是很棒體驗，下次有機會，希望可以來開球。」羅時豐還透露，自己是明星棒球隊初代成員，只是練兩次球就沒再參加。被問到守備位置，他開玩笑說：「因為多捐了點錢，所以可以當投手。」

請繼續往下閱讀...

國際賽期間，羅時豐唱「斯斯感冒膠囊」廣告曲成為當時洗腦的廣告歌，今天他在台上重現，和全場5156位觀眾（滿場5600人）一起合唱。羅時豐笑說，若沒有這首廣告歌，可能很多人不認識他，甚至幾年前有日本人因為這首廣告曲而知道他，還和他合照。

至於和黃甘霖合唱，羅時豐則笑說他唱得很好，更開玩笑說應該有人調教。羅時豐開玩笑說：「其實久仰他大名很久，之前還有人拿他名字當『笑話教材』。」

羅時豐在「G!POP流行音樂節」獻唱。（富邦悍將提供）

羅時豐（左）與黃甘霖。（富邦悍將提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法