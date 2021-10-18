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全運會》史上首次電子競技 《爐石戰記》盧彥竣、李承杰包辦金、銀

2021/10/18 20:21

全國運史上首次電子競技《爐石戰記》，台中市盧彥竣、李承杰包辦金、銀牌。（台中市府提供）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全國運動會今年首次將電子競技納入競賽，其中個人賽《爐石戰記》，今天在新北電競基地登場，台中市代表隊選手力戰群雄，最終由盧彥竣獲得金牌、李承杰獲得銀牌，為全國運電競比賽首面金、銀牌。

台中市電競選手展現傑出競技實力，明日將在《英雄聯盟》挑戰團體賽，

運動局表示，全運會台中電競代表隊選拔賽，台中市近200名電競好手參與，歷經選拔賽、培訓賽及資格賽3階段的遴選及培訓，最終由呂致遠、劉人豪、吳羿翰、樊兆富、趙翊傑、王柏翔6人（同時也是弘光獵鷹戰隊）取得《英雄聯盟》競賽項目代表隊資格；《爐石戰記》則由李承杰、盧彥竣2人取得代表隊資格。

台中市2名代表選手在這次冠軍戰碰頭，最終由盧彥竣以戰術型牌組搭配冷靜應戰的態度，首先搶得3局勝利奪下金牌，而李承杰則獲得銀牌，全國運動會史上第一面的電競金銀牌由台中包辦。

台中市電競委員會主委、民進黨市議員江肇國表示，電競項目首次選辦就傳來好消息，史上第一面全國運獎牌由台中市獲得，顯見中市推動電子競技運動有成，從林佳龍市長打造電競城市，到市長盧秀燕接續以酷運動推行電子競技，台中市代表隊的成功，除恭喜也感謝選手為臺中發展電競注入一劑強心針。

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