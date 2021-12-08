拳擊》WBC Asia銀腰帶冠軍賽 洪嘉慶再戰利育哲

WBC Asia銀腰帶冠軍賽「帝王鷹」洪嘉慶（左）出戰「拳將」利育哲（右）。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕台灣防疫有成，推廣拳擊運動與賽事的「頂尖團隊智權有限公司」，明年元月8日將在台北市花漾展演空間舉辦WBC Asia銀腰帶冠軍賽，由國內超羽量級好手「帝王鷹」洪嘉慶出戰「拳將」利育哲，這也是寶島雙雄繼今年新北市全運會後再次擂台對決，龍爭虎鬥精彩可期。

WBC為國際四大拳擊組織之一，這也是台灣繼2019年後，再度獲得資格舉辦國際腰帶等級大賽，左撇子採反架站位的洪嘉慶，兩年前就在東太平洋職業青年拳王金腰帶爭奪戰中擊倒泰國對手馬杜雅，把冠軍腰帶留在國內。只不過，此次WBC Asia銀腰帶冠軍賽，洪嘉慶強碰同樣擁有5年職業資歷，2017年成為台灣首位打入WBO職業賽拳手的利育哲，雙方10月全運會首輪就曾碰頭，利育哲在「拳王前哨戰」中4：1擊敗洪嘉慶，順勢過關斬將，完成全運會生涯第5金。

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WBC Asia銀腰帶冠軍賽「帝王鷹」洪嘉慶（左）出戰「拳將」利育哲（右）。（記者梁偉銘攝）

受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，利育哲、洪嘉慶都已逾年餘沒打職業賽，如今冤家路窄再相逢，前者對於銀腰帶冠軍賽志在必得，首次在國內打職業賽的利育哲說：「雖然家人還是會擔心，還是希望他們能來現場觀戰。」洪嘉慶則矢言甜蜜復仇，討回全運會失利顏面，「我已經慢慢拉回到職業賽節奏，肯定會跟全運會有不一樣的感覺，相隔兩年，希望能再次拿下勝利。」 相較業餘賽採3回合，職業賽從4至12回合不等，利育哲指出，臨場節奏、打法、風格都不同，自認亟需加強體能，重新調整；洪嘉慶則認為，業餘賽同量級會在短時間內碰到不同對手，反觀職業賽只要鎖定1人，準備方式自然有別，「像這次職業賽10回合，變數也更多，我會做好準備，全力以赴搶下勝利。」

WBC Asia銀腰帶冠軍賽「帝王鷹」洪嘉慶（左）出戰「拳將」利育哲（右）。（記者梁偉銘攝）

WBC Asia銀腰帶冠軍賽「帝王鷹」洪嘉慶（左）出戰「拳將」利育哲（右）。（記者梁偉銘攝）

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