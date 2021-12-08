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拳擊》難忘職業賽體驗 東奧國手林郁婷為陪練員加油

2021/12/08 16:04

東奧國手林郁婷（右3）成為WBC Asia銀腰帶冠軍賽神秘嘉賓。（記者梁偉銘攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕WBC Asia銀腰帶冠軍賽明年元月8日將在台北市花漾展演空間開打，由國內超羽量級好手「帝王鷹」洪嘉慶出戰「拳將」利育哲，今年東京奧運國手林郁婷出席力挺，這位台灣女拳王透露，東奧賽前就由利育哲負責陪練，因此這回義不容辭要當應援團加油。

利育哲曾是2010年廣州亞運、2014年仁川亞運拳擊國手，東奧前還到高雄國訓中心協助林郁婷練習，建立起擂台上革命情感，如今利育哲睽違年餘即將重返職業賽，林郁婷除了站台宣傳，還透露自己其實感受過職業賽氛圍，「那種心裡的興奮和悸動，到現在都還記得很清楚。」原來她2014年高三畢業拿下世青賽金牌，獲得遠赴美國移訓機會，行程中透過教練安排，就在當地俱樂部小試身手，體驗與業餘賽完全不同滋味，「從賽前繃帶綁手，到呼喊選手名字站上擂台，還有場邊觀眾幫俱樂部加油吶喊，熱鬧場面真的跟電影一樣，那次職業練習賽的綁手繃帶，現在都還留著捨不得丟。」

12月13日就滿26歲的林郁婷，原本預計12月初出國角逐世錦賽，但因埃及當地武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情升溫，賽事延到明年5月，林郁婷只能留在國內訓練，「奧運後就沒機會出國比賽，現在能做的就是繼續補強，重點放在明年杭州亞運，還是希望多打點國際賽，以戰養戰瞭解現在主要對手的實力與變化。」

「拳將」利育哲曾是林郁婷東奧陪練員。（記者梁偉銘攝）

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