羽球》戴資穎手遊代言廣告今日曝光 12日世錦賽要「再攻一城！」

《天堂M》邀請世界球后戴資穎擔任遊戲代言人。（遊戲橘子提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界球后戴資穎剛榮獲BWF年度最佳女子選手獎，在12日的西班牙世界羽球錦標賽將重返戰場，今日跨世代手遊鉅作《天堂M》宣布小戴睽違4年再當代言人。

戴資穎在4年前以一頭俏麗短髮，穿著一身黑色勁裝搭配高跟鞋，當時彷彿彎弓射日的動作，展現野心也宣告對於奧運賽事的渴望。4年過去了，小戴又成為代言人，並在新廣告換上最自在熟悉的運動服，頭髮整理束起，紮著馬尾，手持球拍，更內斂也更自信。

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戴資穎笑說，相較比賽，拍廣告反而比較緊張。面對接下來的世錦賽，榮膺女單頭號種子的戴資穎充滿信心，正如同這次《天堂M》的廣告台詞：努力從不白費，讓我們一起「再攻一城」！

戴資穎提到賽前消除緊張的小祕訣，除了聽音樂放鬆，閒暇時會和姊姊一起組隊打手遊。廣告中除了奮力迎擊外，也有累極倒地的一幕，讓人聯想到過往賽事，但隨著粉絲的高喊，眾人的鼓舞，再度站起來的戴資穎眼神閃閃發亮，下一記殺球更加迅速敏捷，每一次的挫折都是成長的動能，每一次的努力從不會白費，就像《天堂M》想要傳遞的精神：越戰越勇。

戴資穎拍攝《天堂M》廣告號召粉絲一起「繼續戰」。（遊戲橘子提供）

《天堂M》廣告拍攝現場還原比賽情境 戴資穎奮力迎擊。（遊戲橘子提供）

《天堂M》四週年活動開跑。（遊戲橘子提供）

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