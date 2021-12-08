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中職》索沙冬盟復出遭打爆 前兄弟洋投同場挨轟

2021/12/08 16:24

〔體育中心／綜合報導〕前富邦悍將洋投索沙（Henry Sosa）膝傷復出，今天首度在多明尼加冬盟對巨人隊先發，結果投2.1局丟5分，遭前大聯盟全壘打王KO，苦吞敗投。

索沙前一次出賽是中繼3局無失分，今天是他自4月左膝前十字韌帶斷裂後，首次先發出賽，對席巴歐巨人控球不穩定，第3局被2020年的大聯盟全壘打、打點雙冠王歐蘇納（Marcell Ozuna）轟了一發超前比分的2分砲，最後投2.1局丟掉5分有4分責失，另投出1次保送和1次三振，承擔敗投。

巨人隊的先發投手是今年曾效力過中信兄弟的加百利（Gabriel Ynoa），他雖然在第2局也挨了2發全壘打，投3局被敲6支安打，無關勝敗。巨人隊最後以5：4獲勝。

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