網球》球王喬帥名列澳網參賽名單 小威廉絲缺席

喬科維奇。(資料照,歐新社)

〔體育中心/綜合報導〕據今天澳網官方公布的參賽名單,網壇世界球王喬科維奇(Novak Djokovic)上榜,而小威廉絲(Serena Williams)則將缺席。

2022年澳洲公開賽由於疫情衝擊,強制規定球員必須施打武漢肺炎(新型冠狀病毒病,COVID-19)疫苗才能成行,而先前遲未透露自己是否已施打疫苗的喬帥到底會不會參賽引發關注,「澳網就要開打,你很快就會知道。」喬帥上週受訪時說道。

請繼續往下閱讀...

近日公布的雪梨ATP盃抽籤,喬帥出現在塞爾維亞隊名單中。不過此盃賽防疫規定不同,僅要求未施打疫苗球員於入境接受14天隔離就能參賽;墨爾本所屬的維多利亞州政府則規定球員一定要施打疫苗方能參賽,而喬帥今出現在參賽名單中,是否代表已經施打疫苗,再引各方揣測。

另外,原預計會參賽的球后小威廉絲,在今澳網公布名單中卻未見其名。這位大滿貫23冠得主由於大腿傷勢,相繼退出本屆東奧、美網等賽事,如今澳網又將缺席,欲追平傳奇名將寇特(Margaret Court)24冠的歷史紀錄只能再等等。

Novak Djokovic and Stefanos Tsitsipas are both on the Australian Open entry list.



Serena Williams is NOT. pic.twitter.com/Ob4xhuMor6