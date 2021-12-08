韓職》自抬身價？古巴重砲傳4隊有興趣 3隊得知後「暴跳如雷」

普伊格。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕古巴重砲普伊格（Yasiel Puig）挑戰大聯盟的機會愈趨渺茫，極有可能轉戰韓職，今古巴媒體報導4支球隊對他有興趣，卻讓其他3隊相當不滿、出面闢謠。

古巴記者羅梅洛（Francys Romero）昨就在推特上指出，普伊格目前尚未收到任何大聯盟球隊提出的合約，不過和多支南韓球隊討論過加盟事宜；羅梅洛今又有新消息，指出韓職有4隊對普伊格有興趣，分別是培證英雄、韓華鷹、起亞虎以及LG雙子，其中一隊即將與這位古巴外野手完成簽約。

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隨後韓媒《starnews》向上述4支球隊求證，形容有三支球隊都「暴跳如雷」， LG團長車明錫受訪不滿表示：「這種說法哪裡來的？我們對引進普伊格毫無興趣，請將我們排除在外。」

韓華相關人士則回應：「（對他）一點都不關心。我們正在和其他外籍打者協商、進展順利。不知道為什麼會出現我們隊的名字，我想他們是為了抬高身價。」

起亞相關人士也表示，「普伊格根本就沒有出現在我們引進外籍打者的候選名單上。」

報導指出，只有培證英雄的態度不同，該球團回應，普伊格確實在候選名單中、也曾進行接觸，不過還沒做出任何決定。事實上，英雄隊在去年簽下羅素（Addison Russell）之前就曾考慮過普伊格，不過當時因為他還想回到大聯盟而告吹，目前看來普伊格明年球季極有可能披上英雄隊戰袍。

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